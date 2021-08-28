Грудинина поставил в тупик вопрос историка из Томска о сталинских репрессиях

Грудинина поставил в тупик вопрос о сталинских репрессиях. Видео © Соцсети

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин прибыл в Томск, чтобы возложить цветы к памятнику воинам-интернационалистам и поддержать однопартийцев, которые баллотируются в органы законодательной власти. Во время встречи с томичами политик не смог ответить на вопрос депутата гордумы и историка Ильи Леонтьева о сталинских репрессиях.

"Почему вы не возложили цветы возле Поклонного креста (на Каштачной горе. — Прим. Лайфа), где расстреляли кучу людей при партии, которой вы являетесь преемником?" — спросил Леонтьев.

Вопрос привёл Грудинина в замешательство. Поскольку он не смог ничего парировать, в разговор вмешался его спутник — депутат Госдумы Юрий Афонин. Последний попытался ответить за директора "Совхоза имени Ленина".

"Павел Николаевич — сторонник и союзник. Я понимаю намёк, вы задаёте вопрос, связанный с трагическими событиями в жизни нашей страны... Никаких расстрелов не было, извиняться не за что", — сказал он и назвал Леонтьева провокатором.

До сих пор достоверно неизвестно, сколько человек было расстреляно и похоронено на Каштачной горе в годы политических репрессий. Предположительно, здесь покоится несколько десятков тысяч жертв сталинского террора.