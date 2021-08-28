Начальник Генштаба ВС РФ подвёл итоги форума "Армия-2021"

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов принял участие в награждении компаний ОПК, отличившихся при выполнении гособоронзаказа, а также подвёл итоги форума "Армия-2021". Он отметил, что российские военные комплексы стоят на боевом дежурстве днём и ночью, во всех климатических зонах, в воздухе, на земле, на воде и даже в космосе.

По словам Герасимова, на форуме были представлены современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники российского производства. При этом многие из них не имеют аналогов во всём мире.

"Это стало возможным благодаря тому, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России своевременно, качественно и в срок выполняют государственный оборонный заказ", — цитирует его слова РИА "Новости".

Награды из рук замминистра обороны РФ Алексея Криворучко получила корпорация "Тактическое ракетное вооружение". За успешное создание ракет "Ангара" отмечен ГКНПЦ имени Хруничева. "Адмиралтейские верфи" награждены за создание группировки неатомных подводных лодок. А за поставку современного ракетного вооружения приз получило ОКБ "Новатор".