НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экстремалка из Якутии едва не погибла, когда во время трюка её переехал автомобиль

Потом женщина как ни в чём не бывало легла под шасси легкомоторного самолёта и успешно удержала вес своим прессом.

28 августа, 12:13

Якутская экстремалка едва не погибла, когда во время трюка её переехал автомобиль. Видео © Соцсети

Якутская экстремалка Лариса Троева едва не погибла, пытаясь установить рекорд. Женщина должна была удержать с помощью пресса мотоцикл весом 250 килограммов, автомобиль весом больше тонны и самолёт весом 750 килограммов на аэродроме Новинки Московской области.

Однако трюк едва не сорвался, когда Ларису переезжала машина. Доска сломалась, и задние колёса авто проехали по женщине. Однако всё обошлось, она встала и как ни в чём не бывало приступила к следующему заданию — с самолётом. Экстремалка даже посетовала потом, что тот оказался слишком лёгким, пишет kp.ru.

Уникальный рекорд: Силач поднял платформу с вертолётом весом полторы тонны

Уникальный рекорд: Силач поднял платформу с вертолётом весом полторы тонны

Кстати, свой первый рекорд Лариса Троева установила в 1998 году в Якутске. В Москве в 2000 году она поставила новый рекорд: сто раз мотоцикл проехал через тело экстремалки. А в 2007 году, тоже в столице, она посадила на брюшной пресс вертолёт MD-500C. В 2011-м был установлен мировой рекорд: с помощью своих волос женщина на пять метров протащила теплоход "Демьян Бедный".

А ещё Лайф рассказывал, как петербуржец Денис Вовк установил мировой рекорд, протащив 43-тонный самолёт. Он является одним из сильнейших людей России в дисциплине "силовой экстрим" в категории до 90 килограммов, а также многократным участником российских и международных соревнований.

"Рекорд красивый, а я уставший": Силач из Кузбасса сдвинул чёртово колесо

"Рекорд красивый, а я уставший": Силач из Кузбасса сдвинул чёртово колесо

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Полотнище" с рыбьим запахом: В Днепре роллами выложили "уникальный" 16-метровый флаг Украины

25 августа, 14:13

На Урале подросток без прав сбил на байке семью с детьми

сегодня в 12:47

В Москве треш-стримеры ради просмотров напали на женщину и залили ей лицо из перцового баллончика

26 августа, 12:59

На Солнце зафиксировали череду мощных вспышек

сегодня в 13:25

Шойгу сообщил, что Минобороны примет решение о новом облике ВДВ до конца года

сегодня в 13:23

Новости партнеров

Layer 1