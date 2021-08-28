Экстремалка из Якутии едва не погибла, когда во время трюка её переехал автомобиль
Потом женщина как ни в чём не бывало легла под шасси легкомоторного самолёта и успешно удержала вес своим прессом.
Якутская экстремалка едва не погибла, когда во время трюка её переехал автомобиль. Видео © Соцсети
Якутская экстремалка Лариса Троева едва не погибла, пытаясь установить рекорд. Женщина должна была удержать с помощью пресса мотоцикл весом 250 килограммов, автомобиль весом больше тонны и самолёт весом 750 килограммов на аэродроме Новинки Московской области.
Однако трюк едва не сорвался, когда Ларису переезжала машина. Доска сломалась, и задние колёса авто проехали по женщине. Однако всё обошлось, она встала и как ни в чём не бывало приступила к следующему заданию — с самолётом. Экстремалка даже посетовала потом, что тот оказался слишком лёгким, пишет kp.ru.
Кстати, свой первый рекорд Лариса Троева установила в 1998 году в Якутске. В Москве в 2000 году она поставила новый рекорд: сто раз мотоцикл проехал через тело экстремалки. А в 2007 году, тоже в столице, она посадила на брюшной пресс вертолёт MD-500C. В 2011-м был установлен мировой рекорд: с помощью своих волос женщина на пять метров протащила теплоход "Демьян Бедный".
А ещё Лайф рассказывал, как петербуржец Денис Вовк установил мировой рекорд, протащив 43-тонный самолёт. Он является одним из сильнейших людей России в дисциплине "силовой экстрим" в категории до 90 килограммов, а также многократным участником российских и международных соревнований.
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