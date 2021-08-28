Вместо Магкеева в сборную России по футболу вызвали Чистякова

Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков в субботу, 28 августа, присоединится к сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года в Новогорске. Об этом сообщается на сайте РФС.

Чистяков заменит на сборе защитника московского "Локомотива" Станислава Магкеева. Игрок железнодорожников по медицинским причинам не сможет полноценно готовиться к предстоящим матчам.

"Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность для дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой "Локомотива", — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

1 сентября сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет в столичных "Лужниках" с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, 7 сентября примет в Москве на стадионе "Открытие-арена" команду Мальты.