Вместо Магкеева в сборную России по футболу вызвали Чистякова
1 сентября национальная команда проведёт первый матч под руководством Валерия Карпина. Её соперником будет Хорватия.
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Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков в субботу, 28 августа, присоединится к сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года в Новогорске. Об этом сообщается на сайте РФС.
Чистяков заменит на сборе защитника московского "Локомотива" Станислава Магкеева. Игрок железнодорожников по медицинским причинам не сможет полноценно готовиться к предстоящим матчам.
"Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность для дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой "Локомотива", — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.
1 сентября сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет в столичных "Лужниках" с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, 7 сентября примет в Москве на стадионе "Открытие-арена" команду Мальты.
После трёх туров в отборочной группе H лидирует сборная Хорватии, набравшая шесть очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
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