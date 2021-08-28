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Патриарх Кирилл назвал визит Варфоломея в Киев греховным

Он заявил о церкви, разрываемой силами зла, и осудил совместное богослужение с раскольниками из ПЦУ.

28 августа, 12:22
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховным приезд патриарха константинопольского Варфоломея в Киев на празднование Дня независимости и проведение богослужения с раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом он заявил в ходе проповеди в праздник Успения Пресвятой Богородицы в столичном храме Христа Спасителя.

Да помогает Пресвятая Богородица сохранять единство православных церквей, сегодня разрываемое силами зла. И мы знаем, что происходит сегодня во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство Православной церкви. И в чём-то успевают. Примером тому является греховное и малообъяснимое посещение патриархом константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Напомним, в начале 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал создание "новой церкви" на Украине политическим заказом.

Порошенко посетил литургию Варфоломея в Софийском соборе в Киеве

Порошенко посетил литургию Варфоломея в Софийском соборе в Киеве

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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