Патриарх Кирилл назвал визит Варфоломея в Киев греховным

Да помогает Пресвятая Богородица сохранять единство православных церквей, сегодня разрываемое силами зла. И мы знаем, что происходит сегодня во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство Православной церкви. И в чём-то успевают. Примером тому является греховное и малообъяснимое посещение патриархом константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками