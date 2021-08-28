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Опубликовано 28 августа 2021, 12:37

Без капитана: Модрич пропустит матч сборной Хорватии против России в отборочном турнире ЧМ-2022

Фото © Хорватский футбольный союз

Фото © Хорватский футбольный союз

Матч пройдёт в среду, 1 сентября, на московском стадионе «Лужники».

Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич из-за травмы не сыграет против российской национальной команды в отборочном матче ЧМ-2022. Об этом сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

На прошлой неделе Модрич из-за травмы приводящей мышцы пропустил матч мадридского "Реала" против "Леванте" во втором туре чемпионата Испании (3:3). В течение недели 35-летний полузащитник проходил курс лечения. Медицинские службы "Реала" и сборной Хорватии пришли к общему мнению, что Модрич не сможет сыграть в отборочных матчах против России и Словакии 1 и 4 сентября.

В Москву с национальной командой футболист не полетит. При этом он может принять участие в игре со Словенией, которая состоится в Сплите 7 сентября. Для того хавбек должен полностью восстановиться.

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Матч Россия – Хорватия состоится в среду, 1 сентября, на московском стадионе "Лужники". Начало игры в 21:45 по московскому времени. После этого наша команда 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября примет в Москве на стадионе "Открытие-арена" Мальту.

Модрич — рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведённых матчей. В 142 встречах в составе национальной команды он забил 18 голов. В 2018 году полузащитник выиграл со сборной серебряную медаль на ЧМ-2018 в России. По итогам сезона ему вручили "Золотой мяч".

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Роман Фейгин
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