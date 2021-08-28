Без капитана: Модрич пропустит матч сборной Хорватии против России в отборочном турнире ЧМ-2022

Матч пройдёт в среду, 1 сентября, на московском стадионе «Лужники».

Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич из-за травмы не сыграет против российской национальной команды в отборочном матче ЧМ-2022. Об этом сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

На прошлой неделе Модрич из-за травмы приводящей мышцы пропустил матч мадридского "Реала" против "Леванте" во втором туре чемпионата Испании (3:3). В течение недели 35-летний полузащитник проходил курс лечения. Медицинские службы "Реала" и сборной Хорватии пришли к общему мнению, что Модрич не сможет сыграть в отборочных матчах против России и Словакии 1 и 4 сентября.

В Москву с национальной командой футболист не полетит. При этом он может принять участие в игре со Словенией, которая состоится в Сплите 7 сентября. Для того хавбек должен полностью восстановиться.

Матч Россия – Хорватия состоится в среду, 1 сентября, на московском стадионе "Лужники". Начало игры в 21:45 по московскому времени. После этого наша команда 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября примет в Москве на стадионе "Открытие-арена" Мальту.