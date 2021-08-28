Глава Минобрнауки объяснил предложение ужесточить требования к школьным олимпиадам
По его словам, количество желающих принять участие в таких конкурсах растёт с каждым днём.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Ужесточение требований к проведению школьных олимпиад не означает искусственного создания трудностей их участникам. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Ужесточение в данном случае не обозначает создания искусственных препон. Я в данном случае говорил, что все олимпиады... должны быть одинаково прозрачными и объективными", — сказал он, общаясь со студентами в рамках "Российской креативной недели".
По словам Фалькова, ежегодно число участников школьных олимпиад увеличивается, поэтому должно увеличиваться количество и самих состязаний, чтобы давать большему числу учащихся проявить себя. При этом министр отметил, что олимпиады должны проводиться в разных форматах, но оставаться одинаково высокого уровня.
Напомним, по итогам прошедшей приёмной кампании Министерство науки и высшего образования РФ предложило ужесточить правила поступления в вузы, в частности изменить требования к проведению олимпиад школьников и проанализировать Единый государственный экзамен в связи с ростом числа стобалльников.
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