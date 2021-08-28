НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Минобрнауки объяснил предложение ужесточить требования к школьным олимпиадам

По его словам, количество желающих принять участие в таких конкурсах растёт с каждым днём.

28 августа, 12:43
<p>Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Ужесточение требований к проведению школьных олимпиад не означает искусственного создания трудностей их участникам. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Ужесточение в данном случае не обозначает создания искусственных препон. Я в данном случае говорил, что все олимпиады... должны быть одинаково прозрачными и объективными", — сказал он, общаясь со студентами в рамках "Российской креативной недели".

Заслуженный учитель РФ поддержал идею ужесточить правила школьных олимпиад

Заслуженный учитель РФ поддержал идею ужесточить правила школьных олимпиад

По словам Фалькова, ежегодно число участников школьных олимпиад увеличивается, поэтому должно увеличиваться количество и самих состязаний, чтобы давать большему числу учащихся проявить себя. При этом министр отметил, что олимпиады должны проводиться в разных форматах, но оставаться одинаково высокого уровня.

Напомним, по итогам прошедшей приёмной кампании Министерство науки и высшего образования РФ предложило ужесточить правила поступления в вузы, в частности изменить требования к проведению олимпиад школьников и проанализировать Единый государственный экзамен в связи с ростом числа стобалльников.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1