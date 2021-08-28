Глава Минобрнауки объяснил предложение ужесточить требования к школьным олимпиадам

Ужесточение требований к проведению школьных олимпиад не означает искусственного создания трудностей их участникам. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Ужесточение в данном случае не обозначает создания искусственных препон. Я в данном случае говорил, что все олимпиады... должны быть одинаково прозрачными и объективными", — сказал он, общаясь со студентами в рамках "Российской креативной недели".

По словам Фалькова, ежегодно число участников школьных олимпиад увеличивается, поэтому должно увеличиваться количество и самих состязаний, чтобы давать большему числу учащихся проявить себя. При этом министр отметил, что олимпиады должны проводиться в разных форматах, но оставаться одинаково высокого уровня.