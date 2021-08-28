Пушилин ужаснулся от списка журналистов, убитых на Украине

Все те журналисты, кто проживает на Украине и не поддерживает антироссийскую политику, находятся в смертельной опасности. Таким мнением поделился с РИА "Новости" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Журналистов убивают, сажают, запрещают вести профессиональную деятельность. То есть попросту пытаются уничтожить всё, что не поддаётся системе. Список журналистов, убитых на Украине, ужасает. В опасности находятся те, кто пытается разоблачить коррупционные схемы власти, кто не согласен с антироссийской политикой и политической цензурой

По словам главы ДНР, для украинских властей принципы свободы слова являются пустым звуком, что в последнее время проявляется "все более жёстко". Закрываются телеканалы, а под запреты попадают люди, помимо сказанного выше, выпадающие из "националистической парадигмы". Часть из них попадает в заключение, но на долю других выпадает более печальная участь.