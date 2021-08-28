Пушилин ужаснулся от списка журналистов, убитых на Украине
По словам главы ДНР, для Киева принципы свободы слова являются пустым звуком, что в последнее время проявляется "все более жёстко".
Фото © ТАСС / Никитин Максим
Все те журналисты, кто проживает на Украине и не поддерживает антироссийскую политику, находятся в смертельной опасности. Таким мнением поделился с РИА "Новости" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Журналистов убивают, сажают, запрещают вести профессиональную деятельность. То есть попросту пытаются уничтожить всё, что не поддаётся системе. Список журналистов, убитых на Украине, ужасает. В опасности находятся те, кто пытается разоблачить коррупционные схемы власти, кто не согласен с антироссийской политикой и политической цензурой
Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин
По словам главы ДНР, для украинских властей принципы свободы слова являются пустым звуком, что в последнее время проявляется "все более жёстко". Закрываются телеканалы, а под запреты попадают люди, помимо сказанного выше, выпадающие из "националистической парадигмы". Часть из них попадает в заключение, но на долю других выпадает более печальная участь.
Всех нас потрясло в 2015 году убийство Олеся Бузины. В 2016 году в результате взрыва автомобиля погиб российский, украинский и белорусский тележурналист Павел Шеремет. К его убийству оказались причастны националисты, воевавшие в Донбассе. Журналистов расстреливали в Киеве, убивали в Одессе и Славянске. От обстрелов вооружённых формирований Украины погибли представители российских СМИ — Андрей Стенин, Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Антон Волошин
Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против журналиста Анатолия Шария, его супруги и тёщи. Ограничительные меры также коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.
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