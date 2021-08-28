В США захотели воссоздать советского "летающего морского монстра"

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США задумалось над созданием экранопланов, которые изобретали в Советском Союзе. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Потребность в новом виде транспорта объясняется тем, что современные воздушные и морские суда, используемые для перевозок, имеют существенные ограничения по сроку доставки, габаритам и другим параметрам. При этом "летающие морские монстры" способны парить над поверхностью Земли со скоростью, схожей со скоростью самолёта.

Авторы публикации напомнили, что советская модель экраноплана "Лунь" могла преодолеть расстояние 1700 километров, при этом его максимальная скорость достигала 550 километров в час, а грузоподъёмность — 100 тонн. Экраноплан имел прекрасное вооружение, за размах крыльев в 44 метра эту модель транспорта прозвали "летающим морским монстром".