Три человека пострадали в результате мощного взрыва на катере во Франции
Один из них был направлен с серьёзными ожогами в больницу Тулона, а двое получили более лёгкие травмы.
Фото © Twitter / isa_de_monaco
На юго-востоке Франции произошёл взрыв на судне. Видео © Twitter / isa_de_monaco
В порту французского Йера на судне прогремел мощный взрыв. В результате различные травмы получили три человека, сообщил телеканал BFM TV.
По предварительной версии, катер от восьми до девяти метров длиной взорвался во время дозаправки. На месте происшествия проходит спецоперация, в которой задействовано 30 пожарных и три машины скорой помощи. Один из пострадавших был направлен с серьёзными ожогами в больницу Тулона, двое получили более лёгкие травмы. Судно отбуксировали подальше от других лодок, однако сообщается о двух повреждённых парусниках.
Ранее сообщалось, что судно с сотней пассажиров врезалось в траулер в Бангладеш, 20 человек утонули.
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