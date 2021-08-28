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Три человека пострадали в результате мощного взрыва на катере во Франции

Один из них был направлен с серьёзными ожогами в больницу Тулона, а двое получили более лёгкие травмы.

28 августа, 14:42

Фото © Twitter / isa_de_monaco

На юго-востоке Франции произошёл взрыв на судне. Видео © Twitter / isa_de_monaco

В порту французского Йера на судне прогремел мощный взрыв. В результате различные травмы получили три человека, сообщил телеканал BFM TV.

По предварительной версии, катер от восьми до девяти метров длиной взорвался во время дозаправки. На месте происшествия проходит спецоперация, в которой задействовано 30 пожарных и три машины скорой помощи. Один из пострадавших был направлен с серьёзными ожогами в больницу Тулона, двое получили более лёгкие травмы. Судно отбуксировали подальше от других лодок, однако сообщается о двух повреждённых парусниках.

Ранее сообщалось, что судно с сотней пассажиров врезалось в траулер в Бангладеш, 20 человек утонули.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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