Три человека пострадали в результате мощного взрыва на катере во Франции

По предварительной версии, катер от восьми до девяти метров длиной взорвался во время дозаправки. На месте происшествия проходит спецоперация, в которой задействовано 30 пожарных и три машины скорой помощи. Один из пострадавших был направлен с серьёзными ожогами в больницу Тулона, двое получили более лёгкие травмы. Судно отбуксировали подальше от других лодок, однако сообщается о двух повреждённых парусниках.