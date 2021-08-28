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Учёные случайно открыли самый северный остров планеты

Новая часть суши образовалась в результате сдвига пакового льда. Её размер — примерно 30 метров в поперечнике, а максимальная высота достигает трёх метров над уровнем моря.

28 августа, 14:59
<p>Фото © <a href="https://news.ku.dk/all_news/2021/08/arctic-expedition-discovers-the-most-northerly-island-on-earth/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">University of Copenhagen</a></p>

Фото © University of Copenhagen

Специалисты из Копенгагенского университета обнаружили в Гренландии самый северный остров мира. При этом открытие произошло случайно, сообщает Reuters.

"В наши намерения не входило открытие нового острова. Мы просто отправились туда, чтобы собрать образцы почвы", — сказал полярный исследователь Мортен Раш.

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Изначально учёные предполагали, что попали на крошечный остров Одак, открытие которого случилось в 1978 году. Однако позднее они поняли, что на самом деле оказались на другом острове на 780 метров северо-западнее. Новая часть суши состоит из морского ила, а также морены — почвы и породы, оставленной движущимися ледниками. Остров был образован в результате сдвига пакового льда. Специалисты предложили назвать его Кекертак Аваннарлек, что на гренландском языке значит "самый северный остров". Его размер — примерно 30 метров в поперечнике, а максимальная высота достигает трёх метров над уровнем моря.

А ранее учёный назвал сроки наступления глобальной катастрофы. Согласно подсчётам экспертов, уровень Мирового океана значительно поднимется уже через 29 лет, а изменение климата на несколько градусов приведёт к необратимым переменам.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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