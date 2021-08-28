Учёные случайно открыли самый северный остров планеты

"В наши намерения не входило открытие нового острова. Мы просто отправились туда, чтобы собрать образцы почвы", — сказал полярный исследователь Мортен Раш.

Изначально учёные предполагали, что попали на крошечный остров Одак, открытие которого случилось в 1978 году. Однако позднее они поняли, что на самом деле оказались на другом острове на 780 метров северо-западнее. Новая часть суши состоит из морского ила, а также морены — почвы и породы, оставленной движущимися ледниками. Остров был образован в результате сдвига пакового льда. Специалисты предложили назвать его Кекертак Аваннарлек, что на гренландском языке значит "самый северный остров". Его размер — примерно 30 метров в поперечнике, а максимальная высота достигает трёх метров над уровнем моря.