Опубликовано видео массовой драки мигрантов в центре Москвы

Массовая драка мигрантов в центре Москвы. Видео © Соцсети

В Сети опубликовано видео массовой драки на Бауманской улице в Москве. Ночной конфликт сняли на камеру жители близлежащих домов. На кадрах видно, что несколько десятков человек, среди которых были граждане стран Средней Азии, выясняют отношения, применяя при этом кулаки. Что послужило причиной случившегося, выясняют правоохранители.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, учитывая, что за последнее время это не первый подобный конфликт, поручил провести проверку после произошедшего и доложить о её результатах.