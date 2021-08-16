На 85-м году жизни скончался режиссёр "Трудно быть богом"

Немецкий режиссёр, актёр, сценарист и продюсер Петер Фляйшман умер на 85-м году жизни в госпитале в Потсдаме. Об этом сообщает Der Tagesspigel.

Петер Фляйшман родился в Цвайбрюккене 26 июля 1937 года. Окончил DIFF (Немецкий институт кино и ТВ в Мюнхене) и Институт кинематографии в Париже, в 1969-м основал кинокомпанию Halleluja Film. Его фильм "Колокола Силезии" был номинирован на главный приз Каннского фестиваля в 1972 году. Фляйшман — один из признанных лидеров нового немецкого кино 60–70-х годов. Помимо "Трудно быть богом" и "Колокола Силезии" его самые известные фильмы — "Германия, Германия", "Месть Доротеи", "Гамбургская болезнь" и "Осень волосатиков".