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На 85-м году жизни скончался режиссёр "Трудно быть богом"

Экранизацию братьев Стругацких Петер Фляйшман выпустил в 1989 году.

16 августа, 19:41
<p>Петер Фляйшман. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/272912/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Петер Фляйшман. Фото © "Кинопоиск"

Немецкий режиссёр, актёр, сценарист и продюсер Петер Фляйшман умер на 85-м году жизни в госпитале в Потсдаме. Об этом сообщает Der Tagesspigel.

Российским киноманам Фляйшман в первую очередь известен как режиссёр фильма "Трудно быть богом" 1989 года — экранизация одноимённой повести братьев Стругацких совместного германо-франко-советско-швейцарского производства. Роль Руматы в картине сыграл польский актёр Эдвард Жентара, дона Рэба — советский артист Александр Филиппенко.

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Петер Фляйшман родился в Цвайбрюккене 26 июля 1937 года. Окончил DIFF (Немецкий институт кино и ТВ в Мюнхене) и Институт кинематографии в Париже, в 1969-м основал кинокомпанию Halleluja Film. Его фильм "Колокола Силезии" был номинирован на главный приз Каннского фестиваля в 1972 году. Фляйшман — один из признанных лидеров нового немецкого кино 60–70-х годов. Помимо "Трудно быть богом" и "Колокола Силезии" его самые известные фильмы — "Германия, Германия", "Месть Доротеи", "Гамбургская болезнь" и "Осень волосатиков".

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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