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Захарова сообщила о взаимодействии РФ со всеми силами в Афганистане

Это делается в том числе в соответствии с резолюцией СБ ООН, которая предписывает странам поддерживать контакты со всеми сторонами.

16 августа, 19:22
<p>Фото © RUS Foreign Ministry / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © RUS Foreign Ministry / Anadolu Agency via Getty Images

Москва сохраняет взаимодействие со всеми политическими силами в Афганистане. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия поддерживает контакты со всеми силами в Афганистане. Делаем это в том числе в связи с тем, что есть соответствующая резолюция СБ ООН прошлого 2020 года, которая предписывала странам поддерживать контакты со всеми сторонами", пояснила Захарова.

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Ранее Лайф сообщал, что Мария Захарова иронично ответила на призыв отпустить из Афганистана всех желающих. Она рекомендовала "переживающим" перейти к действиям и помочь людям с эвакуацией. В первую очередь это касается Вашингтона, который последние 20 лет обустраивал жизнь в исламской республике.

Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом улететь из Афганистана решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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