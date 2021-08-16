Захарова сообщила о взаимодействии РФ со всеми силами в Афганистане

Москва сохраняет взаимодействие со всеми политическими силами в Афганистане. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия поддерживает контакты со всеми силами в Афганистане. Делаем это в том числе в связи с тем, что есть соответствующая резолюция СБ ООН прошлого 2020 года, которая предписывала странам поддерживать контакты со всеми сторонами", — пояснила Захарова.

Ранее Лайф сообщал, что Мария Захарова иронично ответила на призыв отпустить из Афганистана всех желающих. Она рекомендовала "переживающим" перейти к действиям и помочь людям с эвакуацией. В первую очередь это касается Вашингтона, который последние 20 лет обустраивал жизнь в исламской республике.

