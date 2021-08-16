Захарова сообщила о взаимодействии РФ со всеми силами в Афганистане
Это делается в том числе в соответствии с резолюцией СБ ООН, которая предписывает странам поддерживать контакты со всеми сторонами.
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Москва сохраняет взаимодействие со всеми политическими силами в Афганистане. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила представитель МИД России Мария Захарова.
"Россия поддерживает контакты со всеми силами в Афганистане. Делаем это в том числе в связи с тем, что есть соответствующая резолюция СБ ООН прошлого 2020 года, которая предписывала странам поддерживать контакты со всеми сторонами", — пояснила Захарова.
Ранее Лайф сообщал, что Мария Захарова иронично ответила на призыв отпустить из Афганистана всех желающих. Она рекомендовала "переживающим" перейти к действиям и помочь людям с эвакуацией. В первую очередь это касается Вашингтона, который последние 20 лет обустраивал жизнь в исламской республике.
Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом улететь из Афганистана решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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