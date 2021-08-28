Депутат от КПРФ едва не закопал археологов, заподозрив их в установке вышки 5G
Исследователи пытались донести до народного избранника, что у них есть разрешение от Минкультуры, но тот даже не хотел их слушать.
Член КПРФ закапывает яму, якобы предназначенную для установки вышки 5G. Видео © Соцсети
В городе Азове Ростовской области кандидат от КПРФ Станислав Потаков вместе со своими коллегами попытался остановить археологические раскопки, заподозрив учёных в установке вышки 5G. Видео с воюющим "за справедливость" народным избранником мгновенно распространилось в Сети.
На кадрах видно, что блюстители порядка начали закапывать яму, несмотря на находившихся в ней археологов. Последние пытались донести до народного избранника, что у них есть разрешение на археологические исследования от Минкультуры. Однако депутат решительно был намерен это прекратить, будучи уверенным, что яма якобы предназначена под установку вышки 5G. На все аргументы рабочих Потаков ответил: "Мы за свою детвору". А затем потребовал, чтобы они вылезли, и со своими товарищами продолжил активно орудовать лопатой.
Ранее Павла Грудинина, исключённого из списка КПРФ, на встрече с жителями Томска поставил в тупик вопрос историка о сталинских репрессиях. Политик замялся и отвечать не стал, вместо него с собравшимися пришлось поговорить депутату Госдумы от КПРФ Юрию Афонину.
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