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Пентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГИЛ в Афганистане

В ведомстве уточнили, что в результате авиаудара никто из гражданского населения не пострадал.

28 августа, 15:27
<p>Фото © Alex Wong / Getty Images</p>

Фото © Alex Wong / Getty Images

В Афганистане в результате авиаудара, нанесённого военными США, два главаря ИГИЛ* были убиты, ещё один ранен. Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил генерал-майор Уильям Тейлор.

"Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что два высокопоставленных представителя ИГИЛ были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения", — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить, причастны ли уничтоженные боевики ИГИЛ к недавнему теракту вблизи аэропорта Кабула.

Напомним, 26 августа у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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