Пентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГИЛ в Афганистане

В Афганистане в результате авиаудара, нанесённого военными США, два главаря ИГИЛ* были убиты, ещё один ранен. Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил генерал-майор Уильям Тейлор.

"Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что два высокопоставленных представителя ИГИЛ были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения", — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить, причастны ли уничтоженные боевики ИГИЛ к недавнему теракту вблизи аэропорта Кабула.