Володин призвал рассмотреть в ЕСПЧ угрозы Кулебы "испортить жизнь" Поклонской

Заявление министра показывает, что Киев готов применять меры, присущие тоталитарным режимам, в отношении своих же граждан, уверен председатель нижней палаты.

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы касательно возможного назначения депутата Госдумы Натальи Поклонской послом РФ в Кабо-Верде должен рассматривать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Министр иностранных дел Украины прокомментировал возможное назначение нашей коллеги, депутата Госдумы Натальи Поклонской, послом. При этом сделал это так, что его заявление правильно было бы рассмотреть в ЕСПЧ. Дословно: "Надо проверить, является ли она ещё гражданкой Украины. Если она ею остаётся, то у нас есть возможности испортить ей жизнь", — процитировал он министра в своём телеграм-канале.

По мнению Володина, слова Кулебы подтверждают то, что Киев готов применять меры, присущие тоталитарным режимам, в отношении своих же граждан. К ним в том числе относится лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах, дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка, а также блокада Крыма и применение силы и оружия против собственного народа. Как после такого представители западных государств смогут общаться с министром страны, желающей стать частью европейского сообщества, сказать затруднительно, заметил Володин, назвавший подобный путь антинародным.