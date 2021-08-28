В Германии признали военную беспомощность Европы без поддержки США

События в Афганистане с приходом "Талибана"* показали, что европейские страны не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются в этом на США. Особенно остро это стало понятно во время эвакуации людей из аэропорта Кабула, где накануне произошёл теракт , считает колумнист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер.

"Ни один из членов НАТО не сделал бы и шагу без указаний Штатов. Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск", — написал он в своей статье.

При этом, по мнению автора статьи, несмотря на увеличение военных бюджетов Германии и других стран, в балансе сил внутри НАТО за последние годы ничего не изменилось. Параллельно с этим президент США Джо Байден всё меньше проявляет интерес к Старому Свету. Если Соединённые Штаты вовсе перестанут заниматься Европой, то подвергнут её серьёзному риску, заключил журналист. В то же время Бресслер напомнил и о словах канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ещё в 2017 году заявила, что европейским лидерам пора взять на себя большую ответственность в вопросе обеспечения безопасности своих стран.