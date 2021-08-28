В Германии признали военную беспомощность Европы без поддержки США
Там предположили, что потеря интереса к Старому Свету со стороны Штатов может стать риском для стран ЕС.
Фото © flickr / U.S. Department of Defense
События в Афганистане с приходом "Талибана"* показали, что европейские страны не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются в этом на США. Особенно остро это стало понятно во время эвакуации людей из аэропорта Кабула, где накануне произошёл теракт, считает колумнист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер.
"Ни один из членов НАТО не сделал бы и шагу без указаний Штатов. Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск", — написал он в своей статье.
При этом, по мнению автора статьи, несмотря на увеличение военных бюджетов Германии и других стран, в балансе сил внутри НАТО за последние годы ничего не изменилось. Параллельно с этим президент США Джо Байден всё меньше проявляет интерес к Старому Свету. Если Соединённые Штаты вовсе перестанут заниматься Европой, то подвергнут её серьёзному риску, заключил журналист. В то же время Бресслер напомнил и о словах канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ещё в 2017 году заявила, что европейским лидерам пора взять на себя большую ответственность в вопросе обеспечения безопасности своих стран.
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Напомним, накануне у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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