Партия чёрного лебедя: Почему гибель военных США в Кабуле может лишить Байдена президентского кресла Позорное бегство США из Афганистана может стать катализатором процесса импичмента Байдену. Американская пресса уже сравнивает положение США с тем, в котором пребывала Россия в 1990-м. 27 августа, 21:40 Фото © ТАСС/ZUMA

В ходе пресс-конференции президент США Джозеф Байден заявил, что несёт ответственность за гибель американских военнослужащих во время теракта в Кабуле. При этом он подчеркнул, что его решение остаётся в силе и окончательный выход армии США из Афганистана должен завершиться к 31 августа. Отметим, именно эту дату обозначило руководство Талибана* как финальную черту, после которой у оставшихся в стране американских военных начнутся проблемы.

Ранее Министерство обороны США сообщило, что от рук террористов погибло 13 американских солдат, при этом ещё 18 получили ранения разной степени тяжести. Это крупнейшие разовые потери американской армии за последние годы. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка ИГ*.

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Американская пресса трезво оценивает сложившуюся ситуацию, так, CNN пишет, что перспективы в Афганистане у США самые скверные. Авторитетное издание The Wall Street Journal негодует ещё больше, называя случившееся в Кабуле "Тупым Дюнкерком" (отсылка к отступлению британской армии из Франции 1940 года). Газета Project Syndicate и вовсе заявляет, что "Америке пора принять мир таким, какой он есть", сравнивая положение США с положением России в начале 1990-х годов.

Как полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, США очень затянули процесс вывода войск. За полтора года можно было вывезти тех афганцев, которых они планировали спасти, после начать постепенный вывод сначала гражданских лиц, а потом военных. Вместо этого всё делалось в последний момент, и причина, похоже, кроется в вопиющей некомпетентности американского руководства.

— В самый последний момент организовать логистику в такой ситуации было уже почти невозможно, тем более афганский режим, который установили американцы, развалился ещё до того, как они оттуда вышли. На процесс повлияла некомпетентность администрации Байдена, людей уровня Киссинджера или хотя бы Бжезинского в Вашингтоне не осталось. Главная причина потери компетенций — безраздельная власть США по всему миру за последние 20 лет. Отсутствие конкуренции порождает вместо рационального мышления — идеологическое. А уже это стало причиной для целых серий ошибок в Афганистане, Ираке и странах постсоветского пространства. Свою роль сыграла и неправильная политика в отношении России, они упустили рост Китая. В итоге их настигла расплата за ошибки 1990, 2000 и отчасти 2010-х годов. А впереди — много интересного, в том числе вывод американских войск из Ирака, — отметил эксперт.

При этом внутри США рейтинг Байдена сильно упал, опросы общественного мнения уже показывают, что не одобряют его деятельность свыше 50% опрошенных, что на 10% больше предыдущих замеров. Как полагает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, подобные цифры характерны для кандидатов "на вынос".

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— Сейчас республиканцы хором требуют импичмента, но тут нужно понимать, что в рамках американской политической системы скорее нужно предполагать некий добровольный уход с поста. Пока Байдена поддерживает партия, с ним всё в порядке. Однако уже ходят некие слухи, что в Демпартии по его поводу серьёзный раскол. Даже лояльные демократам СМИ высказывают своё недовольство с подачи партийных активистов. Понятно, что недееспособный Байден многих не устраивает, но самого кризиса никто не ожидал. Президент же лично на встрече с "Семёркой" заявлял, что всё под контролем, что всё в плановом порядке, а тут — бардак. Если проводить аналогию, то ситуацию можно сравнить с российским августом 1998 года, накануне Ельцин всех убеждал, что ситуация в полном порядке, а потом раз — и случился дефолт, — сказал Васильев.

Однако с технической точки зрения объявить импичмент Байдену будет не так просто. Сначала нужно сделать предъявление акта об импичменте в нижней палате Конгресса, для этого нужно собрать большинство, а уже "вынесение приговора" происходит в Сенате, для этого потребуется минимум 60% голосов. Американист Михаил Таратута полагает, что вряд ли демократы пойдут на такой союз.

— Как пропагандистское мероприятие — импичмент выглядел бы лихо. Но практически вряд ли это нужно даже республиканцам. Ведь после Байдена пост займет Камала Харис, а у неё рейтинг ещё ниже, чем у Байдена, в районе 35%. В то время как Байдена поддерживают около 43–45%. Она абсолютно некомпетентна как руководитель, успела провалить все задания, не сумела выстроить работу в своём аппарате, груба с людьми, отчего там случился большой отток специалистов. Состав нынешней администрации — соло чёрного лебедя для Демократической партии и Байдена в частности. Срок, наверное, он досидит, но шансов на переизбрание ноль, — подчеркнул эксперт.

В этих условиях низкий рейтинг Байдена может запустить ещё один механизм американской политической жизни, о котором все подзабыли, а именно — пересчёт голосов. В условиях, когда выборы прошли с известными проблемами, это может стать фатальным для действующего президента.

— Демократические СМИ не скрывают своего неодобрения, когда заходит речь об этом аспекте, но тем не менее все ждут пересчёта голосов в Аризоне. Есть и другие попытки. Если завтра появится информация, что где-то имела место подтасовка, то это станет контрольным выстрелом в карьере президента. То, что Байден недееспособен, и так всем ясно, а то, что он нелегитимен, это уже важный сигнал. Поэтому, я думаю, что если с осени начнётся раскрутка этой ситуации, то можно сказать, красная черта будет пройдена, и весьма вероятно, что до конца года можно ожидать смены президента США, — сказал Владимир Васильев.

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Напомним, 15 августа 2021 года состоялась внезапная сдача правительственными войсками Кабула. Армия Афганистана сложила оружие и разошлась по домам. Талибы вошли в город без боя. С этого дня стало принято отсчитывать фактическое окончание военной миссии США в этой республике.

*Террористическая организация, запрещённая в России

Авторы Никита Юрченко