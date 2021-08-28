Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира

Сборная России победила команду Швейцарии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу. Первенство проходит на Фестивальной площади СК "Лужники" в Москве.

По итогам основного времени и трёх минут овертайма была зафиксирована ничья — 5:5. По пенальти наша команда взяла верх — 5:4.

В составе российской команды дубль оформил Борис Никоноров. По голу забили Юрий Крашенинников, Андрей Котенев и Антон Шкарин. За две с половиной минуты до конца основного времени наши футболисты уступали с разницей в два мяча, но смогли переломить ход встречи.

В воскресенье, 29 августа, россияне сыграют в финале с победителем матча между Японией и Сенегалом. Швейцарская команда примет участие в матче за третье место.

Наши спортсмены являются двукратными чемпионами мира по пляжному футболу. Россияне побеждали на турнирах в 2011 и 2013 годах. На предыдущем первенстве, в 2019 году, наша команда в матче за третье место одолела Японию. Золото выиграла Португалия.