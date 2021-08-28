Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира
Вторым участником решающего матча станет победитель встречи между Японией и Сенегалом.
Фото © РФС
Сборная России победила команду Швейцарии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу. Первенство проходит на Фестивальной площади СК "Лужники" в Москве.
По итогам основного времени и трёх минут овертайма была зафиксирована ничья — 5:5. По пенальти наша команда взяла верх — 5:4.
В составе российской команды дубль оформил Борис Никоноров. По голу забили Юрий Крашенинников, Андрей Котенев и Антон Шкарин. За две с половиной минуты до конца основного времени наши футболисты уступали с разницей в два мяча, но смогли переломить ход встречи.
В воскресенье, 29 августа, россияне сыграют в финале с победителем матча между Японией и Сенегалом. Швейцарская команда примет участие в матче за третье место.
Наши спортсмены являются двукратными чемпионами мира по пляжному футболу. Россияне побеждали на турнирах в 2011 и 2013 годах. На предыдущем первенстве, в 2019 году, наша команда в матче за третье место одолела Японию. Золото выиграла Португалия.
Чемпионат мира по пляжному футболу
Полуфинал
Россия — Швейцария — 5:5 (по пенальти 5:4)
Голы: Крашенинников 1' (1:0), Никоноров 5' (2:0), Отт 6' (2:1), Котенев 14' (3:1), Ходель 18' (3:2), Ходель 19' (3:3), Станкович 22' (3:4), Ходель, с пенальти 30' (3:5), Никоноров 34' (4:5), Шкарин 36' (5:5)
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