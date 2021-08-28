Экипаж турецкого самолёта принял роды у афганской беженки во время полёта
В авиакомпании, которая отвечала за данный перелёт, заверили, что женщина и ребёнок чувствуют себя хорошо.
Фото © ТАСС / Msgt. Donald R. Allen / U.S. Air / Planet Pix via ZUMA Press Wire
Во время эвакуационного рейса турецкого национального перевозчика Turkish Airlines у гражданки Афганистана случились схватки и она родила девочку. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"Во время выполнения нашей авиакомпанией эвакуационного рейса у гражданки Афганистана начались роды. Экипаж нашего самолёта помог женщине благополучно родить, состояние девочки и роженицы хорошее. Девочку назвали Хавва", — сказал представитель авиакомпании в беседе с РИА "Новости".
Когда у женщины начались роды, бортпроводники по громкой связи спросили у пассажиров, есть ли среди них врач, однако доктора не оказалось. Помощь женщине в итоге оказывали стюардессы и бортпроводники. В итоге самолёт совершил экстренную посадку в Кувейте и после проведения медиками необходимого контроля состояния роженицы и младенца благополучно долетел до конечного пункта путешествия — Бирмингема в Великобритании.
Напомним, что 25 августа Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран. В общей сложности из страны было эвакуировано более 500 человек.
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