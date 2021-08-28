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В ЛНР стартовал приём заявок желающих очно проголосовать на выборах в Госдуму

Для таких граждан с 17 по 19 сентября будет организован бесплатный трансфер на избирательные участки в Ростовскую область.

28 августа, 16:37
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В Луганской Народной Республике (ЛНР) начали приём заявок от жителей с российским гражданством, которые хотели бы очно проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом сообщили в общественном движении "Мир Луганщине".

"Жители ЛНР, которые имеют российское гражданство, могут проголосовать на выборах в Госдуму на территории Ростовской области", — сказал представитель общественного движения ЛНР, уточнив, что желающие могут подавать заявки в информационные центры.

Подобная возможность есть у тех, кто ещё не оформился для участия в дистанционном электронном голосовании, уточнили в пресс-службе. А для жителей, которые всё же отправятся на избирательные участки в Ростовскую область с 17 по 19 сентября, организуют бесплатный проезд.

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Явка на предстоящие думские выборы ожидается выше, чем на прошлые, заявил эксперт

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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