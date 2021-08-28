В ЛНР стартовал приём заявок желающих очно проголосовать на выборах в Госдуму

В Луганской Народной Республике (ЛНР) начали приём заявок от жителей с российским гражданством, которые хотели бы очно проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом сообщили в общественном движении "Мир Луганщине".

"Жители ЛНР, которые имеют российское гражданство, могут проголосовать на выборах в Госдуму на территории Ростовской области", — сказал представитель общественного движения ЛНР, уточнив, что желающие могут подавать заявки в информационные центры.

Подобная возможность есть у тех, кто ещё не оформился для участия в дистанционном электронном голосовании, уточнили в пресс-службе. А для жителей, которые всё же отправятся на избирательные участки в Ростовскую область с 17 по 19 сентября, организуют бесплатный проезд.