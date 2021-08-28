Эксперты ICAO не захотели общаться с Протасевичем во время визита в Минск

Эксперты Международной организации гражданской авиации (ICAO) в ходе своего визита в Минск отказались от переговоров с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом в эфире "Главный.Тур" сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Артём Сикорский.

"Они отказались от общения с ним. Это было предложено", — сообщил Сикорский и уточнил, что это касается всех пяти пассажиров самолёта Ryanair, которые остались в Белоруссии после экстренной посадки 23 мая.

Он также подчеркнул, что специалисты ICAO уехали из Белоруссии совершенно с другим настроением, нежели приехали, — "с большим пониманием, что именно произошло и что не проводилась какая-то спецоперация, чтобы остановить кого-то из пассажиров".