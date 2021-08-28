Российские зенитчики прибыли в Белоруссию для создания центра подготовки ВВС

Подразделения зенитных ракетных войск России прибыли в белорусский город Гродно с целью создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО.

"Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск РФ. 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей (самолётов Су-30СМ ВКС России) на аэродром Барановичи", — сообщило в своём телеграм-канале Минобороны Белоруссии.

Россия и Белоруссия приняли решение об объединении учебно-боевых центров подготовки вооружённых сил в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта. Государства планируют создать три совместных учебно-боевых центра в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Белоруссии.