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Российские зенитчики прибыли в Белоруссию для создания центра подготовки ВВС

В начале сентября к ним присоединятся самолёты Су-30СМ ВКС РФ. Ожидается, что они прилетят на аэродром Барановичи.

28 августа, 17:45
<p>Фото © ТАСС / Виталий Скворцов</p>

Фото © ТАСС / Виталий Скворцов

Подразделения зенитных ракетных войск России прибыли в белорусский город Гродно с целью создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО.

"Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск РФ. 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей (самолётов Су-30СМ ВКС России) на аэродром Барановичи", — сообщило в своём телеграм-канале Минобороны Белоруссии.

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Россия и Белоруссия приняли решение об объединении учебно-боевых центров подготовки вооружённых сил в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта. Государства планируют создать три совместных учебно-боевых центра в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Белоруссии.

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Ранее Лайф сообщал, что в контексте заявления Лукашенко о создании военной базы РФ в Белоруссии, единственным разумным выбором в пользу постоянной военной базы на территории Белоруссии может стать создание смешанной группировки войск, которую для удобства потребуется выделить в отдельный военный округ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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