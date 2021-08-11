Секретный план маршала Колдунова: Почему Лукашенко допустил создание военной базы РФ в Белоруссии Последние несколько лет президент союзной страны отказывался от обсуждения этой темы, но во время "прямой линии" поднял вопрос размещения российских военных на территории республики 10 августа, 21:51 Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Военная база нужна, но не сейчас

Во время выступления на "прямой линии" с гражданами страны президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об обстоятельствах, при которых на территории республики может быть размещена российская военная база. По его словам, вооруженные Силы РФ будут размещены в Белоруссии в случае угрозы новой мировой войны.

Если будет нужно, то тут не просто будет база. Тут все Вооруженные Силы РФ будут размещены, если нужно. В случае опасности развязывания новой мировой войны. Александр Лукашенко президент Белоруссии

Два заявления Лукашенко про разные базы

Однако за месяц до этого, в июне, Лукашенко отмечал, что российские военнослужащие могут быть размещены на территории страны в рамках обеспечения безопасности союзного государства с Россией.

Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно Александр Лукашенко президент Белоруссии

Специалисты по военному планированию отмечают, что несмотря на схожесть двух этих заявлений, воспринимать их нужно по-разному. Бывший заместитель командира ракетного полка РВСН СССР в Ужгороде, подполковник запаса Виталий Кононец объяснил, чем отличаются два с виду одинаковых заявления Лукашенко.

Если мы говорим про защиту союзного государства, то тут надо разделять российскую армию и белорусскую. Несмотря на то, что последняя живет и действует практически по российским стандартам, разница в командовании все-таки есть. Для защиты союза достаточно разместить один-два полка непосредственно на границе Виталий Кононец Бывший заместитель командира ракетного полка РВСН СССР в Ужгороде

А вот самое свежее заявление Лукашенко на тему появления российских баз, когда на горизонте замаячит Третья Мировая война, по словам бывшего ракетчика, не соответствует действительности.

Со времен Союза на территории Белоруссии стратегических целей для американских баллистических ракет осталось не так много, если они вообще там есть. Поэтому с точки зрения такой угрозы Белоруссия сейчас находится на уровне Уганды или Судана — ядерного оружия там нет, мощного ударного кулака, которым можно пробиться через Польшу или захватить Прибалтику, тоже. И Россия в случае начала полномасштабной войны будет ориентироваться на защиту своей территории, поэтому прикрывать Лукашенко никто не будет Виталий Кононец Бывший заместитель командира ракетного полка РВСН СССР в Ужгороде

Секретный резерв

Создать на территории Белоруссии мощный "противоядерный зонтик" предлагали давно. Ближе всего к этой идее еще во времена СССР подошел главком войск ПВО, дважды герой Советского Союза, маршал авиации Александр Колдунов. По его задумке, в каждой из республик страны на случай обмена термоядерными ударами должны были располагаться "полки боевого прикрытия" — авиация и зенитные комплексы, благодаря которым ядерное оружие, расположенное на территории страны, сможет быть применено в ответ. Но те времена давно прошли — в Белоруссии давно нет ни ядерного оружия, ни внушительного авиакрыла, да и бронетаковый кулак, который должен принять на себя удар в рамках стратегии безопасности ОДКБ, не годится даже для быстрой войны.

Бывший командир танкового полка киевского военного округа (на его основе после 1991 года были созданы Вооруженные силы Украины) Андрей Смольный отметил, что на такой случай у ССССР были группировки в разных республиках — часть в Латвии, часть на Украине, а теперь в случае начала войны белорусам придётся решать проблемы с безопасностью самостоятельно.

Когда в Белоруссии появится российская база и какой она будет?

По мнению профессора МГУ им. Ломоносова, политолога Андрея Манойло, президент Белоруссии сам не до конца понимает, для чего ему российская база, а если и понимает, то о своих замыслах рассказывает не всем и не всегда.

По реальным перспективам военной базы многое остается неясным. Единственное, что в этой ситуации чётко понятно — российскими военными он, в первую очередь, пугает тех, кто находится с другой стороны границы Андрей Манойло политолог

Эксперты по вопросам безопасности полагают, что до тех пор, пока союзное государство не будет оформлено юридически, говорить о создании военной базы РФ на территории страны бессмысленно — российские военнослужащие имеют статус союзника в рамках ОДКБ, и единственная причина, по которой они могут появиться в Белоруссии — агрессия в адрес страны. Однако оперативно помочь в этом случае российские войска смогут лишь в том случае, если части и соединения ВС РФ будут находиться в непосредственной близости от места боевых действий.

Сейчас российские военные базы находятся в Брянской, Смоленской, Псковской областях и других сопредельных с Белоруссией регионах, однако на переброску войск к "внешним" границам самого западного партнера по ОДКБ потребуется время. Сколько времени это займет, сказать не могут даже эксперты — операция по срочной выброске десанта может быть организована за пару часов, еще примерно столько же потребуется на погрузку и полет. Но несколько часов в случае полномасштабного вторжения войск США или НАТО белорусским военным придется сражаться в одиночку. Как изменится поле боя и куда продвинутся войска агрессора за это время, остается только гадать.

Единственным разумным выбором в пользу постоянной военной базы на территории Белоруссии может стать создание смешанной группировки войск, которую для удобства потребуется выделить в отдельный военный округ. В его состав, по данным собеседников в военных ведомствах России и Белоруссии, может войти РЛС дальнего радиолокационного обнаружения типа "Воронеж", станция радиотехнической разведки, несколько мотострелковых полков. Размещать на территории страны авиацию в данный момент нецелесообразно — после получения приказа российская боевая авиация (истребители и штурмовики) может оказаться на территории сопредельной страны всего через несколько минут, а уже через полчаса по агрессору могут быть нанесены первые удары.

Шансы на быстрое решение этого вопроса эксперты оценивают как незначительные — окончательное решение по размещению военной базы на территории Белоруссии в целях защиты Союзного государства может быть принято уже следующим президентом страны.

Авторы Сергей Андреев