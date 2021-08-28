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Макрон: Франция сохранит военное присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом

Он заверил, что для достижения полного мира необходимо добиться стабильности на всём Ближнем Востоке.

28 августа, 17:22
<p>Фото © ТАСС / EPA / AHMED JALIL</p>

Фото © ТАСС / EPA / AHMED JALIL

Франция продолжит присутствовать на территории Ближнего Востока в военном формате. В частности, страна не прекратит свою поддержку Ирака. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон после Багдадской конференции по сотрудничеству и партнёрству.

Угроза радикального исламизма не исчезла, борьба с терроризмом не окончена. Мы сохраним наше присутствие в Ираке так долго, как это потребуется для борьбы с терроризмом, и до тех пор, пока нас попросят власти этой страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Франция продолжит инвестировать в армию Ирака и готовить солдат, несмотря на действия США. Однако для достижения мира и безопасности в стране необходимо добиться стабильности на Ближнем Востоке. Прошедшая конференция, по мнению Макрона, позволила государствам-участникам успешно шагнуть в этом направлении. В настоящее время в регионе находится 800 французских военнослужащих.

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Ранее стало известно, что террористка-смертница устроила взрыв на рынке в Багдаде. Жертвами инцидента стали 30 человек, ещё 60 получили ранения.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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