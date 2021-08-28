Летевший в Барнаул самолёт экстренно вернулся в аэропорт Сургута
На борту воздушного судна находилось 47 пассажиров, двое из которых были несовершеннолетними.
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Самолёт авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Сургут — Барнаул, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Об этом говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.
"При выполнении рейса ЮТ-213 по маршруту Сургут — Барнаул на воздушном судне АТР-72 авиакомпании "ЮТэйр" сработал датчик генератора", — сказано в записи.
Командир воздушного судна, на борту которого находилось 47 пассажиров (из них двое — несовершеннолетние), решил вернуться в Сургут. Посадка прошла в штатном режиме. Представители авиакомпании оказали необходимые услуги людям, которые смогли вылететь в пункт назначения после замены самолёта. Сургутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.
А ранее неизвестные сообщили о минировании рейса номер 2097 авиакомпании S7 в московском аэропорту Домодедово, когда воздушное судно готовилось к вылету в Геленджик. Airbus A320 должен был отправиться в полёт в 11:25 мск. В результате всех пассажиров вернули в терминал, борт начали осматривать специалисты. Эвакуация аэропорта не проводилась. Никаких взрывных устройств на борту обнаружено не было.
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