Летевший в Барнаул самолёт экстренно вернулся в аэропорт Сургута

Самолёт авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Сургут — Барнаул, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Об этом говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

"При выполнении рейса ЮТ-213 по маршруту Сургут — Барнаул на воздушном судне АТР-72 авиакомпании "ЮТэйр" сработал датчик генератора", — сказано в записи.

Командир воздушного судна, на борту которого находилось 47 пассажиров (из них двое — несовершеннолетние), решил вернуться в Сургут. Посадка прошла в штатном режиме. Представители авиакомпании оказали необходимые услуги людям, которые смогли вылететь в пункт назначения после замены самолёта. Сургутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.