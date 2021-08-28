Зеленский счёл блестящей работу по эвакуации украинцев из Афганистана

"Сегодня на Украину прибывает ещё около 360 эвакуированных из Афганистана украинцев и граждан других стран. Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу. Украина в тяжёлые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим", — написал он в своём твиттере.