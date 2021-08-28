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Зеленский счёл блестящей работу по эвакуации украинцев из Афганистана

Сегодня из ближневосточной страны на территорию Незалежной прибыло около 360 человек, в числе которых граждане других стран.

28 августа, 16:53
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Фото © Twitter / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил работу украинских военных, разведчиков и дипломатов при эвакуации граждан Незалежной из Афганистана.

"Сегодня на Украину прибывает ещё около 360 эвакуированных из Афганистана украинцев и граждан других стран. Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу. Украина в тяжёлые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим", — написал он в своём твиттере.

СМИ: Украинцы отказались от эвакуации из Кабула на российских самолётах

СМИ: Украинцы отказались от эвакуации из Кабула на российских самолётах

Напомним, талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний. Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 граждан страны, а также государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Кулеба не увидел зрады в эвакуации украинцев из Афганистана российским самолётом

Кулеба не увидел зрады в эвакуации украинцев из Афганистана российским самолётом

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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