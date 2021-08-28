Зеленский счёл блестящей работу по эвакуации украинцев из Афганистана
Сегодня из ближневосточной страны на территорию Незалежной прибыло около 360 человек, в числе которых граждане других стран.
Фото © Twitter / Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил работу украинских военных, разведчиков и дипломатов при эвакуации граждан Незалежной из Афганистана.
"Сегодня на Украину прибывает ещё около 360 эвакуированных из Афганистана украинцев и граждан других стран. Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу. Украина в тяжёлые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим", — написал он в своём твиттере.
Напомним, талибы назвали красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний. Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 500 граждан страны, а также государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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