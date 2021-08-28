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Тысячи жителей Берлина вышли на акции против антиковидных ограничений

Десятки человек задержаны, между митингующими и правоохранителями произошли стычки.

28 августа, 16:50
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ChristophMKluge/status/1431606623118692352/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Christoph M. Kluge</a></p>

Фото © Twitter / Christoph M. Kluge

В Берлине проходят протестные акции против ограничений, введённых из-за коронавируса, на улицы города вышло около двух тысяч недовольных граждан. При этом люди не соблюдают дистанцию, у многих нет защитных медицинских масок, сообщили в местной полиции.

В результате было задержано 78 человек, другие протестующие попытались их освободить. В ходе стычек между митингующими и силовиками пострадали четыре сотрудника правоохранительных органов.

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Ранее в Дании решили отменить все коронавирусные ограничения. Отмечается, что власти страны продолжают следить за ситуацией. Если возникнет угроза обществу, ограничительные меры будут снова введены.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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