Тысячи жителей Берлина вышли на акции против антиковидных ограничений

В Берлине проходят протестные акции против ограничений, введённых из-за коронавируса, на улицы города вышло около двух тысяч недовольных граждан. При этом люди не соблюдают дистанцию, у многих нет защитных медицинских масок, сообщили в местной полиции.

#Querdenker laufen durch den Bahnhof Alexanderplatz, dann auf der anderen Seite wieder raus. Wohin es gehen soll, scheint niemand zu wissen. #b2808 #berlin pic.twitter.com/j0hE9hTSwI — Christoph M. Kluge (@ChristophMKluge) August 28, 2021

В результате было задержано 78 человек, другие протестующие попытались их освободить. В ходе стычек между митингующими и силовиками пострадали четыре сотрудника правоохранительных органов.