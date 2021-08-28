Талибы пообещали огласить состав нового кабмина Афганистана в течение недели

В течение недели радикальное движение "Талибан"* огласит полный состав Правительства Афганистана. Войдут ли туда женщины, пока не известно. Этот вопрос будут решать руководители движения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов.

Отмечается, что в настоящее время уже назначены губернаторы и начальники полиции в 33 провинциях исламской республики, всего в Афганистане 34 субъекта.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.