Талибы пообещали огласить состав нового кабмина Афганистана в течение недели
Отмечается, что в настоящее время почти во всех провинциях страны назначены губернаторы и начальники полиции.
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В течение недели радикальное движение "Талибан"* огласит полный состав Правительства Афганистана. Войдут ли туда женщины, пока не известно. Этот вопрос будут решать руководители движения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов.
Отмечается, что в настоящее время уже назначены губернаторы и начальники полиции в 33 провинциях исламской республики, всего в Афганистане 34 субъекта.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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