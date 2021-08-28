Пентагон приступил к эвакуации американских военных из аэропорта Кабула

Вашингтон начал вывод своих военнослужащих из аэропорта Кабула, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. При этом сообщать количество американских солдат, которые до сих пор находятся в столице Афганистана, он отказался.

При этом ранее агентство сообщало со ссылкой на американского чиновника, что в международном аэропорту Кабула находится менее четырёх тысяч американских военнослужащих. США планируют вывести весь свой контингент с территории страны до начала сентября.