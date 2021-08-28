Пентагон приступил к эвакуации американских военных из аэропорта Кабула
По некоторым данным, в столице Афганистана в настоящее время находится менее четырёх тысяч солдат США.
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Вашингтон начал вывод своих военнослужащих из аэропорта Кабула, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. При этом сообщать количество американских солдат, которые до сих пор находятся в столице Афганистана, он отказался.
"Мы начали отходить", — передаёт слова Кёрби агентство Reuters.
При этом ранее агентство сообщало со ссылкой на американского чиновника, что в международном аэропорту Кабула находится менее четырёх тысяч американских военнослужащих. США планируют вывести весь свой контингент с территории страны до начала сентября.
Напомним, 26 августа у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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