В Италии разрешили применение "коктейля" из вакцин для лиц старше 60 лет
Так, сделавшие первую дозу препарата AstraZeneca, смогут привиться второй раз вакциной на базе синтетической рибонуклеиновой кислоты.
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Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило комбинированное применение вакцин от коронавируса среди людей старше 60 лет, сообщил телеканал Rai News 24.
Теперь жителям Италии старше 60 лет, сделавшим первую прививку вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca, для повторной вакцинации будет доступен препарат на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Это касается и тех, у кого после введения первой дозы Vaxzevria наблюдались серьёзные побочные эффекты, такие как, например, нарушение свёртываемости крови.
В апреле этого года Министерство здравоохранения Испании сообщило о решении применять вакцину AstraZeneca только для граждан старше 60 лет. Большинство автономий поддержали решение Минздрава, воздержались две из них, а Мадридское сообщество высказалось против и потребовало заключения от Комитета по оценке рисков.
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