В Италии разрешили применение "коктейля" из вакцин для лиц старше 60 лет

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило комбинированное применение вакцин от коронавируса среди людей старше 60 лет, сообщил телеканал Rai News 24.

Теперь жителям Италии старше 60 лет, сделавшим первую прививку вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca, для повторной вакцинации будет доступен препарат на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Это касается и тех, у кого после введения первой дозы Vaxzevria наблюдались серьёзные побочные эффекты, такие как, например, нарушение свёртываемости крови.