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Украина решила расторгнуть контракт с Индией на поставку двух вакцин от ковида

Несмотря на предоплату, в Нью-Дели сорвали все сроки по передаче препаратов, отметили в Киеве.

28 августа, 17:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Украина намерена разорвать контракт о поставках полутора миллионов доз вакцины CoviShield и десяти миллионов доз Novavax индийского производства. Об этом заявил глава Минздрава Незалежной Виктор Ляшко и уточнил, что юридически данный процесс уже запустили.

"Принимается политическое решение — будем расторгать контракт с Serum Institute of India", — сказал он украинскому "24 каналу".

Как пояснил министр, с украинской стороны была предоплата за вакцины. Однако Индия сорвала все сроки поставки CoviShield, несмотря на многочисленные переговоры и предупреждения. Поставки этого препарата прекратились ещё весной 2021 года. А вакцину от коронавируса Novavax до сих пор не доставили на Украину, потому что исследования этого лекарства пока не являются полными и оно ещё, по сути, даже не зарегистрировано.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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