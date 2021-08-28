Украина решила расторгнуть контракт с Индией на поставку двух вакцин от ковида

Как пояснил министр, с украинской стороны была предоплата за вакцины. Однако Индия сорвала все сроки поставки CoviShield, несмотря на многочисленные переговоры и предупреждения. Поставки этого препарата прекратились ещё весной 2021 года. А вакцину от коронавируса Novavax до сих пор не доставили на Украину, потому что исследования этого лекарства пока не являются полными и оно ещё, по сути, даже не зарегистрировано.