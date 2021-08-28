США взорвали последнюю базу ЦРУ в Афганистане после теракта в Кабуле
Решение об уничтожении здания было принято заранее, но его привели в исполнение спустя несколько часов после атак у аэропорта.
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США взорвали аванпост Eagle Base, на котором афганские военнослужащие проходили подготовку по противодействию терроризму. Это был последний опорный пункт ЦРУ в Афганистане, находящийся за пределами аэропорта Кабула, сообщает газета The New York Times.
При помощи контролируемого взрыва были уничтожены служебные документы, жёсткие диски и другое оборудование. Отмечается, что решение о подрыве было принято заранее, необходимо было не допустить попадания важных материалов в руки боевиков "Талибана"*. База была ликвидирована через несколько часов после теракта в аэропорту столицы Афганистана.
"Демонтаж объекта был сложной задачей. База была спроектирована так, чтобы в неё невозможно было проникнуть. Стены вокруг неё достигали высоты три метра", — сообщает издание со ссылкой на одного из подрядчиков ЦРУ.
Напомним, 26 августа у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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