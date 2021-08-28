США взорвали последнюю базу ЦРУ в Афганистане после теракта в Кабуле

США взорвали аванпост Eagle Base, на котором афганские военнослужащие проходили подготовку по противодействию терроризму. Это был последний опорный пункт ЦРУ в Афганистане, находящийся за пределами аэропорта Кабула, сообщает газета The New York Times.

При помощи контролируемого взрыва были уничтожены служебные документы, жёсткие диски и другое оборудование. Отмечается, что решение о подрыве было принято заранее, необходимо было не допустить попадания важных материалов в руки боевиков "Талибана"*. База была ликвидирована через несколько часов после теракта в аэропорту столицы Афганистана.

"Демонтаж объекта был сложной задачей. База была спроектирована так, чтобы в неё невозможно было проникнуть. Стены вокруг неё достигали высоты три метра", — сообщает издание со ссылкой на одного из подрядчиков ЦРУ.