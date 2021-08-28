В МИД РФ заявили, что среди афганских беженцев могут оказаться террористы

Среди беженцев из Афганистана могут оказаться террористы и радикалы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Безусловно, за этим нужно очень внимательно смотреть, потому что под этой личиной [беженцев] могут оказаться именно те террористы и радикалы", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Но в основной массе, по словам Кабулова, из Афганистана бегут те, кто не доверяет "Талибану"*. Они пытаются пересечь границу страны на северо-западе и востоке.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.