В МИД РФ заявили, что среди афганских беженцев могут оказаться террористы
Но в основной массе, по словам представителя дипведомства, из Афганистана бегут те, кто не доверяет "Талибану".
Фото © ТАСС / AP
Среди беженцев из Афганистана могут оказаться террористы и радикалы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Безусловно, за этим нужно очень внимательно смотреть, потому что под этой личиной [беженцев] могут оказаться именно те террористы и радикалы", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Но в основной массе, по словам Кабулова, из Афганистана бегут те, кто не доверяет "Талибану"*. Они пытаются пересечь границу страны на северо-западе и востоке.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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