Захарова назвала лучшей рекламой гражданства Украины угрозы Кулебы в адрес Поклонской

Угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "испортить жизнь" депутату Наталье Поклонской при её назначении послом РФ в Кабо-Верде являются "лучшей рекламой" гражданства Незалежной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: "У вас ещё осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь", — пошутила Захарова в своём телеграм-канале.