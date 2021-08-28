Захарова назвала лучшей рекламой гражданства Украины угрозы Кулебы в адрес Поклонской
Ранее министр иностранных дел Незалежной захотел "испортить жизнь" российскому депутату при её назначении послом в Кабо-Верде.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "испортить жизнь" депутату Наталье Поклонской при её назначении послом РФ в Кабо-Верде являются "лучшей рекламой" гражданства Незалежной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: "У вас ещё осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь", — пошутила Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что Поклонскую могут назначить послом России в Кабо-Верде. Комитет по международным делам, заместителем председателя которого является депутат, в ближайшее время проведёт заседание по этому вопросу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в связи с этим захотел проверить наличие у Поклонской украинского гражданства и, если оно есть, "испортить ей жизнь".
Комментариев: 0