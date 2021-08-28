Около 160 тысяч человек вышли на акции против санпропусков во Франции
В ходе демонстраций по стране были стычки с полицией и задержания, однако в столице митинги прошли мирно.
Фото © ТАСС / Zuma
Жители Франции вновь провели массовые акции против введения в стране санитарных пропусков, которое предполагает необходимость вакцинации от ковида. На этот раз в республике прошли 222 демонстрации, которые посетили 159,4 тысячи человек. Это уже седьмая протестная суббота в стране.
Демонстрации в Париже прошли в спокойном ключе. Участники скандировали призывы к свободе и осуждали, по их мнению, "санитарную диктатуру" властей на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Среди противников санпропусков присутствовало много сторонников теорий заговора и выступающих против любой вакцинации, но их едва ли можно причислить к протестному большинству.
По данным МВД Франции, всего по стране были задержаны 16 человек за нарушение порядка и насилие в отношении полицейских в ходе демонстраций. Не обошлось без травм. Так, в префектуре департамента Буш-дю-Рон трёх человек задержали в ходе стычки с полицией, в ходе которой были ранены 13 стражей порядка.
Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о санитарном кризисе в стране и призвал граждан привиться от ковида. Позже он объявил о новых требованиях, в соответствии с которыми французам потребуется санитарный пропуск с указанием информации о полной вакцинации для доступа в рестораны, бары, ТЦ, самолёты и поезда дальнего следования. После этого в стране начались протесты. В митингах 7 августа участие принимали 230 тысяч человек, а 14 августа уже 215 тысяч. 21 августа на них вышло чуть больше 175 тысяч французов в разных городах. С каждым разом людей всё меньше, что указывает на некоторое снижение протестной активности.
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