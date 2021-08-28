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Около 160 тысяч человек вышли на акции против санпропусков во Франции

В ходе демонстраций по стране были стычки с полицией и задержания, однако в столице митинги прошли мирно.

28 августа, 18:59
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Жители Франции вновь провели массовые акции против введения в стране санитарных пропусков, которое предполагает необходимость вакцинации от ковида. На этот раз в республике прошли 222 демонстрации, которые посетили 159,4 тысячи человек. Это уже седьмая протестная суббота в стране.

Демонстрации в Париже прошли в спокойном ключе. Участники скандировали призывы к свободе и осуждали, по их мнению, "санитарную диктатуру" властей на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Среди противников санпропусков присутствовало много сторонников теорий заговора и выступающих против любой вакцинации, но их едва ли можно причислить к протестному большинству.

По данным МВД Франции, всего по стране были задержаны 16 человек за нарушение порядка и насилие в отношении полицейских в ходе демонстраций. Не обошлось без травм. Так, в префектуре департамента Буш-дю-Рон трёх человек задержали в ходе стычки с полицией, в ходе которой были ранены 13 стражей порядка.

В Париже полицейские применили перцовый газ на митинге против санитарных пропусков

В Париже полицейские применили перцовый газ на митинге против санитарных пропусков

Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о санитарном кризисе в стране и призвал граждан привиться от ковида. Позже он объявил о новых требованиях, в соответствии с которыми французам потребуется санитарный пропуск с указанием информации о полной вакцинации для доступа в рестораны, бары, ТЦ, самолёты и поезда дальнего следования. После этого в стране начались протесты. В митингах 7 августа участие принимали 230 тысяч человек, а 14 августа уже 215 тысяч. 21 августа на них вышло чуть больше 175 тысяч французов в разных городах. С каждым разом людей всё меньше, что указывает на некоторое снижение протестной активности.

Франция вводит обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан

Франция вводит обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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