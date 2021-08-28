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"Челси" в меньшинстве удержал ничью в матче с "Ливерпулем"

Перед перерывом за игру рукой на линии ворот был удалён защитник лондонского клуба Рис Джеймс.

28 августа, 18:53
<p>Фото © Английская премьер-лига</p>

Фото © Английская премьер-лига

"Ливерпуль" на своём поле сыграл вничью с лондонским "Челси" в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 22-й минуте немецкий хавбек Кай Хаверц вывел "Челси" вперёд. В добавленное к первому тайму время защитник лондонцев Рис Джеймс сыграл рукой на линии своих ворот и был удалён. Назначенный арбитром пенальти реализовал египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

Матч между "Зенитом" и "Челси" в Лиге чемпионов могут перенести на нейтральное поле

Матч между "Зенитом" и "Челси" в Лиге чемпионов могут перенести на нейтральное поле

"Челси" и "Ливерпуль" набрали по семь очков. В турнирной таблице чемпионата Англии они занимают второе и третье место соответственно. По дополнительным показателям их опережает лондонский "Вест Хэм".

Чемпионат Англии по футболу

Премьер-лига. 3-й тур

"Ливерпуль" — "Челси" — 1:1

Голы: Хаверц 22' (0:1), Салах 45+5', с пенальти (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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