"Челси" в меньшинстве удержал ничью в матче с "Ливерпулем"
Перед перерывом за игру рукой на линии ворот был удалён защитник лондонского клуба Рис Джеймс.
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"Ливерпуль" на своём поле сыграл вничью с лондонским "Челси" в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 22-й минуте немецкий хавбек Кай Хаверц вывел "Челси" вперёд. В добавленное к первому тайму время защитник лондонцев Рис Джеймс сыграл рукой на линии своих ворот и был удалён. Назначенный арбитром пенальти реализовал египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах.
"Челси" и "Ливерпуль" набрали по семь очков. В турнирной таблице чемпионата Англии они занимают второе и третье место соответственно. По дополнительным показателям их опережает лондонский "Вест Хэм".
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 3-й тур
"Ливерпуль" — "Челси" — 1:1
Голы: Хаверц 22' (0:1), Салах 45+5', с пенальти (1:1)
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