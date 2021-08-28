"Челси" в меньшинстве удержал ничью в матче с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" на своём поле сыграл вничью с лондонским "Челси" в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 22-й минуте немецкий хавбек Кай Хаверц вывел "Челси" вперёд. В добавленное к первому тайму время защитник лондонцев Рис Джеймс сыграл рукой на линии своих ворот и был удалён. Назначенный арбитром пенальти реализовал египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

"Челси" и "Ливерпуль" набрали по семь очков. В турнирной таблице чемпионата Англии они занимают второе и третье место соответственно. По дополнительным показателям их опережает лондонский "Вест Хэм".