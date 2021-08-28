Российские хоккеистки проиграли Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира

Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира проиграла в овертайме команде Швейцарии со счётом 2:3. Первенство проходит в канадском Калгари.

В составе нашей команды в начале первого периода отличились Елизавета Роднова и Илона Маркова. В середине третьей двадцатиминутки Эвелина Разелли сократила разрыв в счёте, а затем Фоби Штенц, реализовав большинство, перевела встречу в овертайм. Автором решающей шайбы на 66-й минуте при игре "три на три" стала Лаура Циммерман.

Напомним, что сборные России и Швейцарии ранее уже встречались на нынешнем турнире. На групповой стадии сильнее оказались наши хоккеистки — 3:1.

Лучшим результатом женской сборной России на чемпионатах мира является третье место. Команда выигрывала бронзовые медали в 2001, 2013 и 2016 годах.