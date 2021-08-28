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Российские хоккеистки проиграли Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира

Лучшим результатом нашей команды является бронза на ЧМ в 2001, 2013 и 2016 годах.

28 августа, 18:33
<p>Фото © Федерация хоккея России</p>

Фото © Федерация хоккея России

Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира проиграла в овертайме команде Швейцарии со счётом 2:3. Первенство проходит в канадском Калгари.

В составе нашей команды в начале первого периода отличились Елизавета Роднова и Илона Маркова. В середине третьей двадцатиминутки Эвелина Разелли сократила разрыв в счёте, а затем Фоби Штенц, реализовав большинство, перевела встречу в овертайм. Автором решающей шайбы на 66-й минуте при игре "три на три" стала Лаура Циммерман.

Напомним, что сборные России и Швейцарии ранее уже встречались на нынешнем турнире. На групповой стадии сильнее оказались наши хоккеистки — 3:1.

Российские хоккеистки второй раз всухую проиграли на чемпионате мира

Российские хоккеистки второй раз всухую проиграли на чемпионате мира

Лучшим результатом женской сборной России на чемпионатах мира является третье место. Команда выигрывала бронзовые медали в 2001, 2013 и 2016 годах.

Чемпионат мира по хоккею среди женщин

Четвертьфинал

Россия — Швейцария — 2:3

Шайбы: Роднова 2' (1:0), Маркова 9' (2:0), Разелли 50' (2:1), Штенц, в большинстве 58' (2:2), Циммерман 66' (2:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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