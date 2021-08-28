Российские хоккеистки проиграли Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира
Лучшим результатом нашей команды является бронза на ЧМ в 2001, 2013 и 2016 годах.
Фото © Федерация хоккея России
Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира проиграла в овертайме команде Швейцарии со счётом 2:3. Первенство проходит в канадском Калгари.
В составе нашей команды в начале первого периода отличились Елизавета Роднова и Илона Маркова. В середине третьей двадцатиминутки Эвелина Разелли сократила разрыв в счёте, а затем Фоби Штенц, реализовав большинство, перевела встречу в овертайм. Автором решающей шайбы на 66-й минуте при игре "три на три" стала Лаура Циммерман.
Напомним, что сборные России и Швейцарии ранее уже встречались на нынешнем турнире. На групповой стадии сильнее оказались наши хоккеистки — 3:1.
Лучшим результатом женской сборной России на чемпионатах мира является третье место. Команда выигрывала бронзовые медали в 2001, 2013 и 2016 годах.
Чемпионат мира по хоккею среди женщин
Четвертьфинал
Россия — Швейцария — 2:3
Шайбы: Роднова 2' (1:0), Маркова 9' (2:0), Разелли 50' (2:1), Штенц, в большинстве 58' (2:2), Циммерман 66' (2:3)
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