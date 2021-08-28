Посол России рассказал об обстановке в афганском Панджшере
По словам дипломата, талибы стремятся к мирному урегулированию.
Фото © ТАСС / AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Ситуация в афганской провинции Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления боевикам движения "Талибан"*, спокойная. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире канала "Соловьёв LIVE".
"Ситуация вокруг Панджшера — это потенциальный нарыв. В прошлом эфире я передал сигнал талибов. С тех пор <…> из-за того, этот сигнал был сразу же растаскан всеми информагентствами, там всё спокойно. Пока талибы действуют в рамках этого сигнала — что в Панджшере нужно мирное урегулирование", — уточнил Жирнов.
Также Жирнов отметил, что между посольствами РФ и США в Кабуле сохраняется взаимодействие, это касается и вопросов эвакуации граждан.
Ранее сообщалось, что сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер. Перед этим радикалы дали лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Однако он отказался передать контроль над провинцией боевикам.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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