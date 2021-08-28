Посол России рассказал об обстановке в афганском Панджшере

"Ситуация вокруг Панджшера — это потенциальный нарыв. В прошлом эфире я передал сигнал талибов. С тех пор <…> из-за того, этот сигнал был сразу же растаскан всеми информагентствами, там всё спокойно. Пока талибы действуют в рамках этого сигнала — что в Панджшере нужно мирное урегулирование", — уточнил Жирнов.