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Посол России рассказал об обстановке в афганском Панджшере

По словам дипломата, талибы стремятся к мирному урегулированию.

28 августа, 18:51
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Jalaluddin Sekandar</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Jalaluddin Sekandar

Ситуация в афганской провинции Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления боевикам движения "Талибан"*, спокойная. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире канала "Соловьёв LIVE".

"Ситуация вокруг Панджшера — это потенциальный нарыв. В прошлом эфире я передал сигнал талибов. С тех пор <…> из-за того, этот сигнал был сразу же растаскан всеми информагентствами, там всё спокойно. Пока талибы действуют в рамках этого сигнала — что в Панджшере нужно мирное урегулирование", — уточнил Жирнов.

Пентагон приступил к эвакуации американских военных из аэропорта Кабула

Пентагон приступил к эвакуации американских военных из аэропорта Кабула

Также Жирнов отметил, что между посольствами РФ и США в Кабуле сохраняется взаимодействие, это касается и вопросов эвакуации граждан.

Ранее сообщалось, что сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер. Перед этим радикалы дали лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Однако он отказался передать контроль над провинцией боевикам.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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