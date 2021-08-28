Президент Эстонии призвала ЕС создать в стране систему ПВО для сдерживания РФ

Сдерживать Россию помогло бы оборонное сотрудничество Евросоюза. Одним из примеров тут может быть создание в стране системы ПВО среднего радиуса. Пятый год мы говорим, что страны Балтии расходуют на оборону более 2% ВВП, но у них по-прежнему нет, например, средств ПВО среднего радиуса действия