Президент Эстонии призвала ЕС создать в стране систему ПВО для сдерживания РФ
По её мнению, Европе стоит закрепить свою стратегическую автономию, попробовав провести военную операцию без участия НАТО или США.
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Европейскому союзу стоит профинансировать создание системы ПВО средней дальности в Эстонии с целью сдерживания России. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью журналу Diplomaatia.
Сдерживать Россию помогло бы оборонное сотрудничество Евросоюза. Одним из примеров тут может быть создание в стране системы ПВО среднего радиуса. Пятый год мы говорим, что страны Балтии расходуют на оборону более 2% ВВП, но у них по-прежнему нет, например, средств ПВО среднего радиуса действия
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Европейскому союзу для таких целей, по мнению Кальюлайд, стоит закрепить стратегическую автономию. Например, "провести операцию в Ливии без помощи НАТО и США".
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Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям для членства в ЕС. По её мнению, у всех трёх стран есть "проблемы с судами".
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