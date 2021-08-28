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Президент Эстонии призвала ЕС создать в стране систему ПВО для сдерживания РФ

По её мнению, Европе стоит закрепить свою стратегическую автономию, попробовав провести военную операцию без участия НАТО или США.

28 августа, 18:44
<p>Фото © AP Photo / Lisa Leutner</p>

Фото © AP Photo / Lisa Leutner

Европейскому союзу стоит профинансировать создание системы ПВО средней дальности в Эстонии с целью сдерживания России. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью журналу Diplomaatia.

Сдерживать Россию помогло бы оборонное сотрудничество Евросоюза. Одним из примеров тут может быть создание в стране системы ПВО среднего радиуса. Пятый год мы говорим, что страны Балтии расходуют на оборону более 2% ВВП, но у них по-прежнему нет, например, средств ПВО среднего радиуса действия

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Европейскому союзу для таких целей, по мнению Кальюлайд, стоит закрепить стратегическую автономию. Например, "провести операцию в Ливии без помощи НАТО и США".

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Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям для членства в ЕС. По её мнению, у всех трёх стран есть "проблемы с судами".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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