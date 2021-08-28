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Псаки сообщила детали предстоящей встречи Байдена и Зеленского

По её словам, этот визит "подтвердит неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

28 августа, 18:28
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO / POOL, AP Photo / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO / POOL, AP Photo / Evan Vucci

Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планируют провести переговоры и обсудить ситуацию в Крыму и Донбассе. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

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"На следующей неделе президент также примет президента Украины Зеленского в Белом доме. Этот визит подтвердит неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", — цитирует Псаки пресс-служба Белого дома.

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По словам Псаки, главы государств обсудят тесное сотрудничество Вашингтона и Киева в области энергетической безопасности и поговорят о ряде реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.

Ранее Лайф сообщал, что встречу президента Незалежной с главой США пришлось перенести с 30 на 31 августа в связи с расширением программы визита. В том числе переговоры теперь будут предусматривать и формат тет-а-тет.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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