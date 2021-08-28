Псаки сообщила детали предстоящей встречи Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планируют провести переговоры и обсудить ситуацию в Крыму и Донбассе. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

"На следующей неделе президент также примет президента Украины Зеленского в Белом доме. Этот визит подтвердит неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", — цитирует Псаки пресс-служба Белого дома.

По словам Псаки, главы государств обсудят тесное сотрудничество Вашингтона и Киева в области энергетической безопасности и поговорят о ряде реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.