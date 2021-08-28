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Устроившую скандал пассажирку бизнес-класса сняли с рейса Москва — Сочи

Женщина не реагировала на просьбы членов экипажа успокоиться, поэтому им пришлось вызвать на борт правоохранителей.

28 августа, 18:16
<p>Кадр из видео © Телеграм-канал "<a href="https://t.me/soch01/1751" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сочи № 1</a>"</p>

Кадр из видео © Телеграм-канал "Сочи № 1"

В отношении 42-летней дебоширки из бизнес-класса, которая на борту самолёта Москва — Сочи требовала включить кондиционер и подать ей горячее питание, составлен протокол по административной статье о мелком хулиганстве. Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО, инцидент произошёл ещё 12 августа.

"В дежурную часть транспортной полиции поступила информация, что на борт самолёта сообщением Домодедово — Сочи требуется наряд полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Прибывшие на борт воздушного судна полицейские установили, что женщина во время рассадки пассажиров в салоне воздушного судна находилась по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками", — уточнили в управлении.

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Пассажирка бизнес-класса из Москвы покурила прямо в самолёте, стряхивая пепел на пол

Пассажирку сняли с рейса и доставили в дежурную часть аэропорта. В отношении неё был составлен протокол по административной статье о мелком хулиганстве, по которой грозит штраф до одной тысячи рублей или арест на 15 суток.

Уснувший без маски на рейсе Барнаул — Москва пассажир проснулся нарушителем

Уснувший без маски на рейсе Барнаул — Москва пассажир проснулся нарушителем

Ранее Лайф публиковал видео с пассажиркой, которая закатила скандал в самолёте в Сочи со словами "за 50 тысяч лечу" и настойчиво начала требовать горячего, хотя посадка на рейс ещё не была завершена.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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