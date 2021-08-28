Устроившую скандал пассажирку бизнес-класса сняли с рейса Москва — Сочи

В отношении 42-летней дебоширки из бизнес-класса, которая на борту самолёта Москва — Сочи требовала включить кондиционер и подать ей горячее питание, составлен протокол по административной статье о мелком хулиганстве. Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО, инцидент произошёл ещё 12 августа.

"В дежурную часть транспортной полиции поступила информация, что на борт самолёта сообщением Домодедово — Сочи требуется наряд полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Прибывшие на борт воздушного судна полицейские установили, что женщина во время рассадки пассажиров в салоне воздушного судна находилась по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками", — уточнили в управлении.