Устроившую скандал пассажирку бизнес-класса сняли с рейса Москва — Сочи
Женщина не реагировала на просьбы членов экипажа успокоиться, поэтому им пришлось вызвать на борт правоохранителей.
Кадр из видео © Телеграм-канал "Сочи № 1"
В отношении 42-летней дебоширки из бизнес-класса, которая на борту самолёта Москва — Сочи требовала включить кондиционер и подать ей горячее питание, составлен протокол по административной статье о мелком хулиганстве. Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО, инцидент произошёл ещё 12 августа.
"В дежурную часть транспортной полиции поступила информация, что на борт самолёта сообщением Домодедово — Сочи требуется наряд полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Прибывшие на борт воздушного судна полицейские установили, что женщина во время рассадки пассажиров в салоне воздушного судна находилась по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками", — уточнили в управлении.
Пассажирку сняли с рейса и доставили в дежурную часть аэропорта. В отношении неё был составлен протокол по административной статье о мелком хулиганстве, по которой грозит штраф до одной тысячи рублей или арест на 15 суток.
Ранее Лайф публиковал видео с пассажиркой, которая закатила скандал в самолёте в Сочи со словами "за 50 тысяч лечу" и настойчиво начала требовать горячего, хотя посадка на рейс ещё не была завершена.
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