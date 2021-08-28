В США доставили тела американских солдат, погибших при теракте в Кабуле
Жертвами серии взрывов около аэропорта афганской столицы стали 13 военнослужащих Армии США.
В США доставили тела американских солдат, погибших в Кабуле. Видео © Twitter / @chrisschmitz
В США доставили тела американских солдат, которые погибли во время минувших терактов в столице Афганистана — Кабуле. Видеокадры опубликованы в социальных сетях.
Всего в результате серии взрывов около аэропорта Кабула погибло 13 американских военнослужащих. Таким образом, 26 августа стало самым смертоносным днём для солдат Армии США в Афганистане с 2011 года.
Напомним, что первый взрыв в Кабуле произошёл у ворот воздушной гавани, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Впоследствии ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. После этого США провели серию авиаударов, в ходе которой два главаря организации были убиты, ещё один ранен.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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