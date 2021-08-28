В США доставили тела американских солдат, погибших при теракте в Кабуле

В США доставили тела американских солдат, которые погибли во время минувших терактов в столице Афганистана — Кабуле. Видеокадры опубликованы в социальных сетях.

Всего в результате серии взрывов около аэропорта Кабула погибло 13 американских военнослужащих. Таким образом, 26 августа стало самым смертоносным днём для солдат Армии США в Афганистане с 2011 года.