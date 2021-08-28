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Суд в США разрешил взыскать более $200 тысяч с актёра Стивена Сигала

Его обязали выплатить штраф, так как артист умолчал о доходе от продвижения данного вида цифровых денег в социальных сетях.

28 августа, 18:02
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Окружной судья США Уильям Кунц подписал приказ, дающий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) полномочия добиться взыскания 200 тысяч долларов с голливудского актёра Стивена Сигала. И всё из-за того, что 69-летняя звезда не учла требования законодательства США, пишет Bloomberg.

По данным издания, актёру ранее поступило рекламное предложение от компании Bitcoiin2Gen. Речь шла о 250 тысячах долларов наличными и 750 тысячах в криптовалюте за поддержку первичного предложения монет. В 2018 году Сигал прорекламировал всё в "Фейсбуке" и "Твиттере". При этом он не указывал, что получил оплату за продвижение криптовалюты.

Как пояснили в SEC, знаменитости не имеют права использовать своё влияние в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия полученной компенсации. В итоге Сигала оштрафовали почти на 330 тысяч долларов. Он сотрудничал со следствием и добровольно согласился выплатить взыскание для урегулирования претензий регулятора. Однако в итоге актёр сделал только один платёж в размере 75 тысяч долларов и просрочил выплату оставшейся части.

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А ранее Лайф рассказывал, как на сотрудников Московского педагогического государственного университета завели уголовное дело о взятках биткоинами. По данным следствия, участники схемы получили около 400 тысяч рублей в криптовалюте от соискателя кандидатской учёной степени.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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