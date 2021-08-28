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Путин представил трёх кандидатов на должность главы Карачаево-Черкесии

Согласно закону, руководитель региона будет выбран по решению депутатов парламента республики.

28 августа, 18:24
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесской Республики. В их числе два депутата и действующий руководитель региона Рашид Темрезов.

Как сообщается на сайте Народного собрания (парламента) КЧР, остальные два кандидата — это депутат парламента КЧР Олег Жедяев и Ренат Акбаев, который является председателем комитета НС по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ. Согласно закону, глава КЧР избирается депутатами регионального парламента из числа кандидатур, внесённых президентом РФ по представлению политических партий.

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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