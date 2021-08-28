Путин представил трёх кандидатов на должность главы Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесской Республики. В их числе два депутата и действующий руководитель региона Рашид Темрезов.

Как сообщается на сайте Народного собрания (парламента) КЧР, остальные два кандидата — это депутат парламента КЧР Олег Жедяев и Ренат Акбаев, который является председателем комитета НС по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ. Согласно закону, глава КЧР избирается депутатами регионального парламента из числа кандидатур, внесённых президентом РФ по представлению политических партий.