Путин представил трёх кандидатов на должность главы Карачаево-Черкесии
Согласно закону, руководитель региона будет выбран по решению депутатов парламента республики.
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Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесской Республики. В их числе два депутата и действующий руководитель региона Рашид Темрезов.
Как сообщается на сайте Народного собрания (парламента) КЧР, остальные два кандидата — это депутат парламента КЧР Олег Жедяев и Ренат Акбаев, который является председателем комитета НС по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ. Согласно закону, глава КЧР избирается депутатами регионального парламента из числа кандидатур, внесённых президентом РФ по представлению политических партий.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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