Российским водителям раскрыли "запретные фразы" при общении с инспекторами ГИБДД

Сотрудники ГИБДД назвали провокационные фразы водителей, которых стоит избегать во время общения с инспекторами. В первую очередь автовладельцам посоветовали не пытаться "сверкнуть юридическими познаниями".

"Останавливаю автомобиль, представляюсь, вежливо прошу предъявить документы — и начинается: "А ваши документы, а какова причина остановки?" Требуют какие-то документы, подтверждающие, например, что их автомобиль подходит по ориентировке", — рассказал сотрудник ГИБДД в беседе с порталом Autonews.

Он отметил, что автомобиль может показаться полицейским подозрительным по большому количеству причин. Кроме того, один из инспекторов заметил, что его возмущают попытки автомобилистов указать на другого водителя, который, по мнению инициатора конфликта, "ещё сильнее нарушил". Также сотрудники ГИБДД порекомендовали владельцам транспортных средств не пытаться угрожать им жалобами.

"Иногда приезжаю на оформление ДТП, а водители начинают возмущаться. Не так подошёл, не так спросил, не так представился. Недавно в жалобе написали, что у меня амнезия, потому что я переспросил адрес регистрации водителя. Причём это был водитель, который виноват в аварии… Только дополнительный повод устроить автомобилисту более серьёзную проверку", — посетовал инспектор.

Кроме того, сотрудники ГИБДД признались, что их раздражают попытки автомобилистов-нарушителей затянуть разговор и утомить собеседника. Они утверждают, что это только затягивает оформление, подчеркнув, что подобная тактика не позволит водителю избежать наказания.

Также инспекторы напомнили, что они имеют право вести видеосъёмку своей работы, поскольку все проверки организованы в общественных местах. При этом автовладельцы тоже могут записывать разговор с сотрудниками ГИБДД. Стражи порядка подчеркнули, что они стараются быстрее отпускать адекватных водителей, и посоветовали спокойно предъявлять документы и избегать конфликтных ситуаций.