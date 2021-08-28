Ещё около 200 афганцев с гражданством РФ запросили эвакуацию из Кабула
Жирнов предположил, что они просто решили перестраховаться и в итоге не все захотят покинуть исламскую республику.
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Ещё примерно 200 граждан РФ запросили эвакуацию из Афганистана, угрозы для их безопасности сейчас нет. Об этом в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" рассказал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Из города никого спасать не надо. В городе всё нормально. Тем не менее у нас на данный момент записалось на выезд ещё примерно 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый наш клич. Не факт, что все они придут", — подчеркнул дипломат.
По словам посла России в Афганистане, речь идёт об "афганцах со вторым, российским паспортом". Он предположил, что граждане просто перестраховываются, но в итоге не все захотят покинуть страну. Жирнов также отметил, что Россия в сложившихся условиях провела первый опыт взаимодействия с "Талибаном"*, "фактически превратив посольство в квазиаэропорт со сбором, регистрацией, сдачей багажа и досмотром".
Ранее сообщалось, что Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина отправило в Кабул четыре самолёта для эвакуации более 500 граждан РФ, а также государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. При этом украинцы, по данным СМИ, отказались от посадки на российские борта. 26 августа самолёты приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. Позже Жирнов сообщил, что все россияне, захотевшие покинуть Афганистан, эвакуированы из страны.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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