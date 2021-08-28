Ещё около 200 афганцев с гражданством РФ запросили эвакуацию из Кабула

Ещё примерно 200 граждан РФ запросили эвакуацию из Афганистана, угрозы для их безопасности сейчас нет. Об этом в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" рассказал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Из города никого спасать не надо. В городе всё нормально. Тем не менее у нас на данный момент записалось на выезд ещё примерно 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый наш клич. Не факт, что все они придут", — подчеркнул дипломат.

По словам посла России в Афганистане, речь идёт об "афганцах со вторым, российским паспортом". Он предположил, что граждане просто перестраховываются, но в итоге не все захотят покинуть страну. Жирнов также отметил, что Россия в сложившихся условиях провела первый опыт взаимодействия с "Талибаном"*, "фактически превратив посольство в квазиаэропорт со сбором, регистрацией, сдачей багажа и досмотром".