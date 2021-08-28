Двое детей ранены в ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных

Двое детей получили ранения в результате обстрела со стороны украинских военных на территории посёлка шахты имени В.И. Ленина в Горловке, расположенной в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"В результате обстрела по адресу ул. Чайковского, 16 пострадало двое детей — девочка семи лет получила контузию, а мальчик десяти лет — осколочное ранение лопатки. Раненые доставлены в городскую больницу № 2", — уточнили в пресс-службе представительства.

Там пояснили, что огонь вёлся из запрещённой Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм. В результате было повреждено несколько домов.