В Тюмени спешившая на вызов пожарная машина провалилась в фонтан

В Тюмени пожарная машина провалилась в фонтан, пока ехала тушить многоэтажку. Видео © Соцсети

В Тюмени в Европейском микрорайоне загорелась многоэтажка. Пожарная машина, которая спешила на вызов, чуть-чуть не доехала до места происшествия, провалилась в фонтан. Ни в ДТП, ни при пожаре никто не пострадал. Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как машина МЧС-ников на скорости въезжает в фонтан, который вмонтирован в землю. Причём остальная часть устройства продолжает работать, несмотря на повреждения.

"Сам фонтан почти не видно, если он не включён. Обычная брусчатка. Ранее в этом же месте проваливался в фонтан автомобиль спецтехники "Манипулятор". Если не местный и не знаешь, то и не заметишь. Тем более пожарные смотрели на огонь и думали, как подъехать ближе к пожару", — объяснили в группе "ДТП в Тюмени" во "Вконтакте".

Однако очевидцев удивило не только неожиданное ДТП. Пока пожарные добирались к многоэтажке, из которой вырывались чёрные густые клубы дыма, в нескольких метрах от здания девушки со скамейки наблюдали за происходящим и красили волосы.