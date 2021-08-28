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В Тюмени спешившая на вызов пожарная машина провалилась в фонтан

А в это время две девушки, устроившись на скамейке и наблюдая за горящим зданием, решили докрасить волосы.

28 августа, 19:24

В Тюмени пожарная машина провалилась в фонтан, пока ехала тушить многоэтажку. Видео © Соцсети

В Тюмени в Европейском микрорайоне загорелась многоэтажка. Пожарная машина, которая спешила на вызов, чуть-чуть не доехала до места происшествия, провалилась в фонтан. Ни в ДТП, ни при пожаре никто не пострадал. Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как машина МЧС-ников на скорости въезжает в фонтан, который вмонтирован в землю. Причём остальная часть устройства продолжает работать, несмотря на повреждения.

"Сам фонтан почти не видно, если он не включён. Обычная брусчатка. Ранее в этом же месте проваливался в фонтан автомобиль спецтехники "Манипулятор". Если не местный и не знаешь, то и не заметишь. Тем более пожарные смотрели на огонь и думали, как подъехать ближе к пожару",объяснили в группе "ДТП в Тюмени" во "Вконтакте".

Однако очевидцев удивило не только неожиданное ДТП. Пока пожарные добирались к многоэтажке, из которой вырывались чёрные густые клубы дыма, в нескольких метрах от здания девушки со скамейки наблюдали за происходящим и красили волосы.

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Ранее жители Башкирии стали свидетелями огненного торнадо на горящем поле. На кадрах можно заметить, как вихри пыли поднимают в воздух огонь и заворачивают его в воронку.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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